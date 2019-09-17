Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут неприятности во второй половине сентября

Известный астролог Павел Глоба рассказал, представителям каких знаков Зодиака предстоит пережить непростой период во второй половине сентября, пишет Topnews.
Так, для Тельцов все будет складываться не так гладко, как хотелось бы, особенно 18 числа. В целом в середины недели ожидается падение жизненных сил и плохого настроения. Дела будут валиться из рук, но астролог призывает не отчаиваться и посвятить это время творчеству. Вы сможете придумать или даже создать что-то невероятное, поэтому оставьте до лучших времен сферы, в которых у вас ничего не получается.
Для Львов также наступает неблагоприятный период, пик которого придется на то же 18 сентября. В этот день необходимо быть осторожными со словами и особенно с обещаниями. Но это время подходит для устройства своей личной жизни, новых знакомств и флирта. Однако тем представителям этого знака Зодиака, которые уже давно состоят в отношениях и решили жить вместе, Павел Глоба рекомендует подождать хотя бы до октября.
Девы в этот период ощутят упадок сил и отсутствие внутренней мотивации. Посвятите время сонастройке с собой, попробуйте аффирмации на удачу. Прислушайтесь к себе и поймите, что вы действительно можете добиться всего, чего захотите. Во второй половине сентября 2019 года не нужно предпринимать активных действий. Лучше поберегите силы до более подходящих времен.