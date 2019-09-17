Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут неприятности во второй половине сентября

Так, для Тельцов все будет складываться не так гладко, как хотелось бы, особенно 18 числа. В целом в середины недели ожидается падение жизненных сил и плохого настроения. Дела будут валиться из рук, но астролог призывает не отчаиваться и посвятить это время творчеству. Вы сможете придумать или даже создать что-то невероятное, поэтому оставьте до лучших времен сферы, в которых у вас ничего не получается.

Для Львов также наступает неблагоприятный период, пик которого придется на то же 18 сентября. В этот день необходимо быть осторожными со словами и особенно с обещаниями. Но это время подходит для устройства своей личной жизни, новых знакомств и флирта. Однако тем представителям этого знака Зодиака, которые уже давно состоят в отношениях и решили жить вместе, Павел Глоба рекомендует подождать хотя бы до октября.