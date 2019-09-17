Секспросвет: Ольга Серябкина в мокром боди потрясла фанатов пикантным образом

Смелые фотографии певица сопроводила неожиданным обращением. Артистка призвала поклонников не стесняться и уметь озвучивать свои сокровенные желания. По мнению Ольги, многие психологические проблемы возникают у людей из-за строгих общественных норм. «Я думаю, что именно из-за стеснений, недосказанности, чувства стыда и появляются проблемы сексуального характера. Комплексы, непредвиденные последствия возникают на фоне неосведомленности. И это происходит как раз из-за того, что о сексе не принято говорить», — заявила Ольга.

Роль просветителя Серябкина готова взять на себя. «Поэтому я хочу поднимать подобные вопросы, чтобы мы могли обсудить то, что волнует. Без всяких стеснений, рамок и социальных ограничений. Секс — это единение. Но! Для меня он необязательный критерий полноценных отношений. Я считаю, что отношения становятся полноценными, когда в них просто есть чувства. Конечно, секс важен, но он всего лишь инструмент для раскрытия этих чувств, для их максимальной передачи», — рассказала певица.