Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной

Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня. В сопровождении мамы, Валентины Борисовны, она отправилась в своей коттедж в Крекшино. В ночь на 26 июня актрисе стало плохо: поднялось давление (до 149 на 90 пунктов), возникли сильные головные боли. Родные вызвали бригаду медиков.

Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк изменился — немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела она, как и Жанна Фриске, это было видно уже тогда.

Заворотнюк сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль.

В качестве обезболивающих немецкие специалисты назначили ибупрофен. Это средство считается легким, и неудивительно, что Анастасии оно не помогало.

Врачи, согласно инструкции, вкололи трамадол, после чего болевой синдром прошел. Давление (оно, скорее всего, возникло на фоне боли) снизилось. Кстати, повышенное давление еще было обусловлено тем, что Заворотнюк делали инъекции гормонов от опухоли. При оказании медпомощи присутствовала мама и старшая дочь, которая держала связь по телефону с мужем, Петром Чернышовым, он задавал вопросы врачам. Медики покинули дом Анастасии только после того, как ее самочувствие улучшилось.