Зоозащитники призвали перестать есть рыбу: ей больно, это вам не морковка

На странице под названием "Милая рыбка" черным по белому написано, что рыба – не морковка. Защитники животных задаются вопросом, почему же никто не обращает внимания на боль причиняемую рыбам? Специалист по связям с общественностью зоозащитной организации Анника Лепп подчеркивает, что вместо рыбы люди могли бы употреблять близкие по вкусу продукты растительного происхождения. Например, различные водоросли или соевый соус.