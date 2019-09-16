Зоозащитники призвали перестать есть рыбу: ей больно, это вам не морковка
Как выяснила передача Kuuuurija в интернете есть страница, призывающая отказаться от употребления рыбы в пищу. По словам представителей зоозащитной организации рыбы тоже чувствуют боль, поэтому людям следует отказаться от подобной еды.
На странице под названием "Милая рыбка" черным по белому написано, что рыба – не морковка. Защитники животных задаются вопросом, почему же никто не обращает внимания на боль причиняемую рыбам? Специалист по связям с общественностью зоозащитной организации Анника Лепп подчеркивает, что вместо рыбы люди могли бы употреблять близкие по вкусу продукты растительного происхождения. Например, различные водоросли или соевый соус.
Свою оценку дает известный эстонский зоолог Алексей Туровский. А во второй части сюжета Катрин Луст сама отправляется на рыбалку. Смотрите полное видео!