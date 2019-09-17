Гороскоп на 17 сентября: Ракам следует поберечь здоровье, а Скорпионы получат выгодное предложение

Неплохой день, хотя и не совершенно безоблачный. Наиболее серьезные проблемы связаны с деловыми отношениями, а труднее всего придется тем, кто запланировал командировки, встречи с иностранными и иногородними коллегами. Не возникнет серьезных преград на пути к профессиональному успеху, если отказаться от рискованных экспериментов и следовать традициям, пишет dvorec.ru.
Овен
Постарайтесь перенести на другой день все важные встречи, потому что конструктивного разговора у вас не получится.
Телец
Готовьтесь к рутинной работе, но при этом постарайтесь найти время для отдыха и вечернего релакса у телевизора.
Близнецы
В этот день вам придется отстаивать справедливость, чтобы сохранить свой авторитет перед начальством и коллегами.
Рак
Этот период подходит для построения долгосрочных планов. Поберегите желудок и откажитесь от вредной пищи.
Лев
Если вы проявите сдержанность, то вскоре получите отличные результаты. Зато коллективная работа будет плодотворной.
Дева
Чтобы сделать сложную работу, вам придется напрячься и сконцентрировать внимание на незначительных деталях.
Весы
День подходит для заключения договоров – они окажутся перспективными. Полезно начать оздоровительную диету.
Скорпион
От партнеров поступит неожиданное, но выгодное предложение – звезды советуют не отказываться, а рассмотреть его.
Стрелец
Не стоит идти на поводу у собственных желаний, и как бы вам ни было сложно, проявите характер и силу воли.
Козерог
В этот день вас ждут новые встречи и знакомства. Ваша способность убеждать поможет добиться желаемого результата.
Водолей
Звезды рекомендуют вам умерить собственные аппетиты и не посягать на то, что вам не принадлежит.
Рыбы
Этот день придется посвятить разбору недочетов в работе ваших подчиненных и решению финансовых вопросов.