Татьяна Буланова не может избавиться от бывшего мужа

Брак с Радимовым у Булановой длился с октября 2005 по декабрь 2016 года. С момента развода прошло почти два года, но бывшие супруги все еще живут под одной крышей!

У нас с ним особые отношения. Мы развелись, но пока еще проживаем на совместной территории. В моей квартире. Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно,

– говорила Буланова.

Корреспондент Dni.ru выяснил подробности совместного быта бывших супругов. «Он мне ставит какие-то сроки, когда съедет, но все еще остается со мной. Есть я ему не готовлю. Никто не готовит, но пытаюсь мыть посуду за ним – терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает, и я все думаю, когда же он уже меня оставит!?», – пояснила артистка.

Я искренне желаю ему счастья. Надеюсь, что он встретит прекрасную женщину и построит семью,

– продолжила Буланова.

Рассказала Буланова и о сыновьях – 26-летнем Александре и 12-летнем Никите. «Старший начинал учиться в институте культуры, но что-то не пошло, и он перешел в университет технологии питания. Сегодня работает бариста, хотя мечтает быть музыкантом – играть на барабанах в группе. Я не пью обычно кофе, но к сыну в кофейню приходила пару раз – вкусно готовит. И всегда честно платила за кофе, блатом не пользовалась", – сообщила Татьяна.