Найден виновник ночной бойни на эстонском хуторе

Сегодня утром фермер Юхан Сяргава позвонил Катрин Луст и сообщил, что все-таки принадлежащий ему теленок был убил волком.
"Поскольку вчера вы опубликовали мою историю, то хочу сообщить, что сегодня вместе с инспектором департамента окружающей среды мы осмотрели труп теленка. Специалист подтвердил, что животное пострадало все же не от рук человека, а было убито волком!"
Сяргава сказал, что поначалу был уверен в том, что теленок был убит именно человеком, но после оценки эксперта больше так не считает.
"Теперь я осознаю, что это были именно животные. Думать, что за этим стоит человек - слишком чудовищно..."- пояснил фермер.
Смотри, какую страшную находку обнаружили вчера на хуторе Сайда.