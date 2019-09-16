Найден виновник ночной бойни на эстонском хуторе

"Поскольку вчера вы опубликовали мою историю, то хочу сообщить, что сегодня вместе с инспектором департамента окружающей среды мы осмотрели труп теленка. Специалист подтвердил, что животное пострадало все же не от рук человека, а было убито волком!"

Сяргава сказал, что поначалу был уверен в том, что теленок был убит именно человеком, но после оценки эксперта больше так не считает.

"Теперь я осознаю, что это были именно животные. Думать, что за этим стоит человек - слишком чудовищно..."- пояснил фермер.