Пн, 16.09.2019
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  • Найден виновник ночной бойни на эстонском хуторе

Найден виновник ночной бойни на эстонском хуторе

Теленок

ФОТО: EGERT KAMENIK / PM/EMF

Сегодня утром фермер Юхан Сяргава позвонил Катрин Луст и сообщил, что все-таки принадлежащий ему теленок был убил волком.

"Поскольку вчера вы опубликовали мою историю, то хочу сообщить, что сегодня вместе с инспектором департамента окружающей среды мы осмотрели труп теленка. Специалист подтвердил, что животное пострадало все же не от рук человека, а было убито волком!"

Сяргава сказал, что поначалу был уверен в том, что теленок был убит именно человеком, но после оценки эксперта больше так не считает.

"Теперь я осознаю, что это были именно животные. Думать, что за этим стоит человек - слишком чудовищно..."- пояснил фермер.

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