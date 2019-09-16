Реабилитировался: Билан принял участие в тушении лесных пожаров

Во-первых, стало известно о новом концерте Билана в Самаре, которым исполнитель намерен исправить впечатления от предыдущего неудачного выступления. Повторно певец выступит 29 сентября.

А во-вторых — Дима принял участие в тушении лесных пожаров на Дальнем Востоке. Он сам сообщил в Instagram о том, что вступил в команду добровольных лесных пожарных. И разместил видео, на котором его запечатлели в действии.

Сегодня о действительно важном! Я счастлив быть частью команды #добровольныелесныепожарные !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка @greenpeaceru,

— написал под видео артист.

Поклонники похвалили своего кумира за активность, неравнодушие и стремление к лучшему. «Молодец! Достойно уважения»; «Сказать, что Ты ЧУДО, не сказать ничего...»; «Правое дело и достойный пример! Уважение и благодарность»; «Каждый бы вот так волновался за состояние нашей природы!»; «Как вам идет форма!» — с восхищением написали фанаты.

Вместе с тем в комментариях отметились и скептики. «По ходу, исправительные работы…» — написал один. «Круто, очень круто, только, конечно, если это все было не для 5 минут, не только для записи ролика в инсту», — предположил другой.