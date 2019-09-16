Большой босс: Серябкина спровоцировала новую волну слухов о романе с Фадеевым

Артистка впервые вышла в свет после скандала. Напомним, ранее 34-летнюю девушку обвиняли в том, что она якобы заправляет всеми делами в продюсерском центре Максима Фадеева и выживает неугодных ей коллег.

Внимание журналистов привлекла надпись на футболке певицы – Big boss (большой босс – прим. ред.). Ведущий подошел к Серябкиной и напрямую спросил, имеет ли принт какое-то особое значение? Не хотела ли Ольга этой надписью сказать, что находится на особом счету у продюсера Максима Фадеева?

Знаменитость с юмором ответила на вопрос. Она, кажется, нисколько не обиделась на открытую провокацию, сообщает телеграм-канал Super.

"Конечно!" – рассмеялась артистка. Она не упустила шанса подколоть хитрого журналиста, – "Тогда то, что вы ведете эфиры уже много лет, наверное, должно говорить о том, что вы в каких-то особенных отношениях с начальством?".

Напомним, ранее в ряде СМИ появились слухи о романе Фадеева и Серябкиной. Поговаривали, что столь близкие отношения двух звезд привели к тому, что Ольга стала "серым кардиналом" центра MALFА. Считается, будто бы она заправляет всеми делами организации и выживает конкуренток. Как, например, бывшую коллегу Елену Темникову.