Астролог Павел Глоба рассказал, для кого вторая половина сентября станет наиболее удачной.

Так, Овнов, по словам специалиста, ждет стабильный период, когда можно в спокойной обстановке заниматься решением любых проблем. При этом неделю лучше всего закончить отдыхом и расслаблением, и тогда период ознаменуется особенной удачей.

Тельцам будет везти всю вторую половину сентября, но наиболее выгодными для представителей этого знака Зодиака будут 18 и 19 сентября. В эти дни можно уделить время самым важным событиям в жизни. При этом сам период пройдет на позитиве.

Раков ждут также самые благоприятные дни общего успешного периода 18 и 19 сентября. На это время придется пик вашей активности и волны удачи. В этот период в жизни Раков произойдет нечто судьбоносное и позитивное.

Весам будет определенно везти в личной жизни и в романтических делах. Одинокие представители этого знака Зодиака получат шанс встретить свою вторую половинку, а семейные Весы наладят гармоничные отношения с партнером.