СМИ узнали стоимость лечения смертельно больной Заворотнюк

По неподтвержденным данным, у знаменитости диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Она впала в кому, а ее семья отказывается от помощи.

Как стало известно «Комсомольской правде», стоимость лечения звезды «Моей прекрасной няни» может достигать 20 000 евро. Источник издания рассказал, что в современном медицинском центре все работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии. «Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных», - цитирует издание источник.

В самых тяжелых случаях врачи собирают консилиумы, на которых решается дальнейшее лечение, а паллиативная помощь там оказывается на высшем уровне, сообщает Topnews.

Услуги центра стоят немалых денег. Так, перед госпитализацией на счет пациента вносится сумма в 5 000 евро, а для пациентов с онкологией она составляет 8 000 евро. Эти деньги тратятся на анализы, исследования, операции.