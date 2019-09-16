Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют до конца 2019 года

Замыкают список счастливчиков Рыбы, для которых вторая половина принесет финансовые блага. Чтобы обогатиться, по словам Глобы, им для нужно грамотно расставить приоритеты. Кроме того, не стоит тратить силы на бесполезные дела. До окончания календарного года Рыб ждет сюрпприз от звезд, поэтому им надо готовится к тому, что жизнь может буквально перевернуться с ног на голову - перемены в судьбе грядут кардинальные.