Пн, 16.09.2019
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Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют до конца 2019 года

Перемены. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые уже в этом году могут рассчитывать на финансовый успех. Но, по мнению астролога, он коснется только тех, кто готов поверить звездам и приложить к этому усилия, пишет Topnews.

Первыми разбогатевшими в ближайшее время могут стать Тельцы. Под конец года у представителей знака внезапно разрешатся многие материальные проблемы. А поможет им в этом интуиция: Тельцы выгодно вложат свои деньги и уже в декабре могут рассчитывать на совершение долгожданной дорогостоящей покупки.

А вот Львам придется изрядно потрудится, что наметившиеся улучшения в финансовом положении таки произошли. Но если пострараться уже сейчас, то в текущем сентябре Львов ждут приятные перемены в денежном выражении.

Третьими счастливчиками станут Стрельцы. Представители этого знака не просто смогут в скором времени найти новую работу, но и встретят человека, который способен подкинуть средств в сложной ситуации. Однако астролог предупредил, что Стрельцам надо избегать необдуманных решений и тщательно продумывать свои действия. Только так можно будет добиться успехов в кратчайшие сроки и в любом деле.

Замыкают список счастливчиков Рыбы, для которых вторая половина принесет финансовые блага. Чтобы обогатиться, по словам Глобы, им для нужно грамотно расставить приоритеты. Кроме того, не стоит тратить силы на бесполезные дела. До окончания календарного года Рыб ждет сюрпприз от звезд, поэтому им надо готовится к тому, что жизнь может буквально перевернуться с ног на голову - перемены в судьбе грядут кардинальные.

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