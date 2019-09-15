Пн, 16.09.2019
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  • Слабонервным не смотреть: эстонский фермер обомлел от ужасающего зрелища утром после полнолуния

Слабонервным не смотреть: эстонский фермер обомлел от ужасающего зрелища утром после полнолуния

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Теленок. Иллюстративное фото.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу, 13 сентября, фермер Юхан Сяргава наткнулся на страшное зрелище. В полнолуние кто-то жестоко убил принадлежащего ему теленка, пишет Kuuuurija.

Сначала владелец фермы «Сайда» подумал, что животное съели волки, но более подробный осмотр показал, что это был «двуногий волк».

«Животное явно зарезали ножом, - говорит Сяргава, который поражен таким странным случаем и намерен сообщить в полицию о происшествии. - Это очень серьезно. Несколько лет назад местный пастух обнаружил подозрительных людей, и его вскоре застрелили, так как оказался очевидцем явно чего-то ужасного».

Сяргава также не исключает и факта кровавого жертвоприношения в каком-либо сатанинском или языческом ритуале, так как теленка убили именно в полнолуние. Фермер добавил, что видел рядом с местом, где был убит теленок, и следы человека.

Вот что осталось от несчастного теленка на ферме "Сайда"

Юхан Сяргава

Команда Kuuuurija надеется, что мучитель животных будет найден. Если вам что-нибудь известно об этом инциденте на ферме «Сайда», пишите по адресу vihje@kuuuurija.ee.

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