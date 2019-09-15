Слабонервным не смотреть: эстонский фермер обомлел от ужасающего зрелища утром после полнолуния

Сяргава также не исключает и факта кровавого жертвоприношения в каком-либо сатанинском или языческом ритуале, так как теленка убили именно в полнолуние. Фермер добавил, что видел рядом с местом, где был убит теленок, и следы человека.

Вот что осталось от несчастного теленка на ферме "Сайда" Юхан Сяргава