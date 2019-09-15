Шикарность зашкаливает! Новое фото Веры Брежневой в прозрачном платье взорвало Сеть

Артистка опубликовала в своем микроблоге в Instagram довольно откровенный снимок, на котором предстала в облегающем прозрачном платье, которое подчеркнуло безупречные формы Веры.

«Официально финальная фотография моего лета 2019... пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время.. столько проектов одновременно я еще не готовила.. но успела и отдохнуть.. потому что осень будет жаркой», — подписала снимок звезда.

Поклонников восхитило фото певицы, многие оставили в комментариях комплименты внешности Брежневой и тому, как она тщательно следит за своей внешностью: «Вера, обожаю! Богиня моего сердца», «Прекрасная и грациозная!», «Ты прекрасна!», «Моя самая любимая и красивая! Обожаю тебя», «У меня нет слов для этого комментария, но написать что-то надо, а не просто лайк поставить, короче, шикарность Веры на этом фото зашкаливает».

Стоит отметить, что Вера специально не соблюдает каких-либо диет, просто старается питаться сбалансированно и небольшими порциями. Правда, позволяет себе слабости. Например, в последнем отпуске Брежнева не отказывала себе в десертах и калорийных ужинах.