Поклонники в шоке: Алла Пугачева опубликовала утреннее селфи

Алла Пугачева нечасто публикует фотографии в Instagram. В последнее время Примадонне нравится делать селфи, поэтому она радует подписчиков свежими снимками себя любимой.
Однако новое фото не всем пришлось по вкусу, пишет lisa.ru.
Примадонна опубликовала снимок с ярким макияжем глаз. «С добрым утром», — подписала фотографию Алла Пугачева. Игорь Николаев остался в восторге от селфи певицы. Поклонники были другого мнения. Многие раскритиковали фото Пугачевой.
«Блин! Зачем же так пугать с утра?», «Баба Алла, не пугайте так с утра», «Кому вы хотите что-то доказать? Что 70 лет это — молодость? Ну, не понимаю я, хоть убейте», — написали в комментариях.
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А что думаете вы?