Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

В середине сентября нас ждет затишье перед бурей: звезды дают нам время на подготовку к переменам. С 18 сентября Сатурн прекратит движение вспять и поможет нам понять, как достичь успеха, причем не только в любви, но и в других сферах жизни. Еще немного, и можно будет перейти к решительным действиям, а пока наслаждаемся осенью и обеспечиваем себе хорошие настроение.

Овен

Овнов ждет скучная, но продуктивная неделя. Придется заниматься рутинными делами и решать семейные вопросы. Все это Овны терпеть не могут, а зря. Пересилив себя, получится достичь совместных целей и выйти на новый уровень. Одиноких Овнов 19 или 21 сентября ждет конфликт с человеком противоположного пола. Сложно определить причину, но аспекты Солнца указывают, что на горизонте новый роман.

Телец

Как только Венера вошла в знак Весов, личная жизнь Тельцов начала бить ключом. На этой неделе будут и яркие переживания, и страстные ссоры, и пылкие признания, и флирт, и влюбленность. Наиболее горячие дни — 18 и 19 сентября: Венера делает аспекты к Юпитеру и Урану. Однако на фоне страстей есть риск забросить работу или важное дело прямо на старте, поэтому придется решить, что важнее: любовь или успех.

Близнецы

Сатурн позаботится о том, чтобы эта неделя принесла Близнецам самое лучшее. По прогнозам астрологов, счастливые события ждут дома. Эта неделя идеально подходит для того, чтобы вместе с партнером разобраться с домашними проблемами: оплатить счета, закончить ремонт, сделать перестановку, навести уют и красоту. А вот для новых знакомств время неподходящее: там могут поджидать проблемы и разочарования.

Рак

Раков ожидает разрыв энергетической привязки, утрата взаимопонимания с партнером или проблемы с деньгами. Всему виной аспекты Юпитера 17, 18 и 21 сентября, которые могут сыграть с Раками злую шутку. Придется побыть дипломатом и психологом. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обязательно выделить время на разговоры с любимым человеком. Будет здорово, если Раки попробуют посмотреть на ситуацию глазами партнера: это сблизит влюбленных и наполнит их радостью.

Лев

На этой неделе у Львов и их партнеров может лопнуть терпение из-за противоречий между семьей и работой. Во избежание конфликтов астрологи советуют пересмотреть рабочий график или смириться с тем, что вы видитесь друг с другом только по ночам. Зато свободных Львов ждет масса внимания со стороны противоположного пола. Наиболее удачные дни для знакомств — 19 и 21 сентября, когда пылкое Солнце встречается с чувственной Луной. Приготовьтесь использовать эти дни продуктивно.

Дева