Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Любовь придает нам сил, поэтому начинаем новую неделю с самым романтичным настроением и готовностью любить. Астрологи подскажут, на что обратить внимание каждому знаку Зодиака.
В середине сентября нас ждет затишье перед бурей: звезды дают нам время на подготовку к переменам. С 18 сентября Сатурн прекратит движение вспять и поможет нам понять, как достичь успеха, причем не только в любви, но и в других сферах жизни. Еще немного, и можно будет перейти к решительным действиям, а пока наслаждаемся осенью и обеспечиваем себе хорошие настроение.
Овен
Овнов ждет скучная, но продуктивная неделя. Придется заниматься рутинными делами и решать семейные вопросы. Все это Овны терпеть не могут, а зря. Пересилив себя, получится достичь совместных целей и выйти на новый уровень. Одиноких Овнов 19 или 21 сентября ждет конфликт с человеком противоположного пола. Сложно определить причину, но аспекты Солнца указывают, что на горизонте новый роман.
Телец
Как только Венера вошла в знак Весов, личная жизнь Тельцов начала бить ключом. На этой неделе будут и яркие переживания, и страстные ссоры, и пылкие признания, и флирт, и влюбленность. Наиболее горячие дни — 18 и 19 сентября: Венера делает аспекты к Юпитеру и Урану. Однако на фоне страстей есть риск забросить работу или важное дело прямо на старте, поэтому придется решить, что важнее: любовь или успех.
Сатурн позаботится о том, чтобы эта неделя принесла Близнецам самое лучшее. По прогнозам астрологов, счастливые события ждут дома. Эта неделя идеально подходит для того, чтобы вместе с партнером разобраться с домашними проблемами: оплатить счета, закончить ремонт, сделать перестановку, навести уют и красоту. А вот для новых знакомств время неподходящее: там могут поджидать проблемы и разочарования.
Рак
Раков ожидает разрыв энергетической привязки, утрата взаимопонимания с партнером или проблемы с деньгами. Всему виной аспекты Юпитера 17, 18 и 21 сентября, которые могут сыграть с Раками злую шутку. Придется побыть дипломатом и психологом. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обязательно выделить время на разговоры с любимым человеком. Будет здорово, если Раки попробуют посмотреть на ситуацию глазами партнера: это сблизит влюбленных и наполнит их радостью.
Лев
На этой неделе у Львов и их партнеров может лопнуть терпение из-за противоречий между семьей и работой. Во избежание конфликтов астрологи советуют пересмотреть рабочий график или смириться с тем, что вы видитесь друг с другом только по ночам. Зато свободных Львов ждет масса внимания со стороны противоположного пола. Наиболее удачные дни для знакомств — 19 и 21 сентября, когда пылкое Солнце встречается с чувственной Луной. Приготовьтесь использовать эти дни продуктивно.
Марс в знаке Девы, поэтому все представители этого знака сейчас на высоте. На этой неделе особенно удачно общение с противоположным полом: можно общаться в сети, знакомиться, флиртовать, назначать свидания и любовные встречи. Единственное, о чем предупреждают астрологи, — не перестарайтесь. Помните о чужих чувствах, подбирайте слова, будьте милыми и обходительными.
Весы
Это отличная неделя для саморазвития в сфере эзотерики. Венера настраивает Весов постигать новые грани, привлекать любовь по-новому, в противном случае отношения с противоположным полом могут забуксовать. Кстати, если Весы верят в гадания, то сейчас самое удачное время для того, чтобы приоткрыть завесу судьбы. Можно попрактиковаться и узнать что-то очень интересное, загадочное и, главное, полезное.
Скорпион
Сатурн возвращается к прямому движению, из-за чего у Скорпионов возможны споры или какие-то эмоциональные обсуждения, в результате которых они с партнером могут поссориться. Самое время покончить с негативными установками и предстать перед любимым человеком в новом свете. Удача ждет в доверительных разговорах и объяснениях в любви. Открывайтесь партнеру и любите.
Стрелец
На этой неделе у Стрельцов не получится договориться с партнером, потому что у них будет разное настроение и разные цели. Ничего критичного: ваш человек от вас не уйдет. Если Стрельцы в отношениях по любви, эта неделя станет благоприятной. Прямое движение Сатурна с 18 по 22 сентября станет началом нового эпизода в личной жизни, который подарит счастье, рост самооценки и приток любви.
Отличная неделя ждет представителей Козерога. Сатурн возвращается к прямому движению, а Марс продолжает двигаться по знаку Девы: это говорит о том, что у Козерогов все получится, сложится, срастется. Особая удача ждет тех, кто ищет любовь, только начал отношения или пытается все исправить. Единственное, что огорчит, это ссора с партнером, которая может возникнуть по вине тригона Марса к Плутону. Но это не обязательно случится и вряд ли приведет к серьезным последствиям.
Водолей
С 18 по 22 сентября кто-то важный — партнер или родитель — может пребывать в плохом настроении и вымещать злость на Водолеях. Астрологи советуют не придавать этому особого значения, это временное явление. В остальном у представителей этого знака намечается отличная неделя, когда будет везти в отношениях с противоположным полом. Сатурн настроен серьезно и изо всех сил помогает, но так будет не всегда, поэтому ловите момент.
Рыбы
Венера в Весах подсказывает Рыбам: пора выйти из тени и проявить себя. Это будет прекрасная неделя, чтобы завести поклонника или поклонницу, начать отношения или улучшить старые. Если Рыб волнует личная жизнь, сейчас отличный момент, чтобы стать ближе и дружнее с партнером. Венера обещает, что все будет романтично.