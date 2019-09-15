Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

У каждого бывает черная полоса на работе или в бизнесе. Мощный заговор от проблем и неудач поможет вам выкарабкаться из финансовой ямы и преуспеть в работе. Звезды и планеты будут настроены на помощь, поэтому сидеть без дела астрологи не советуют.

Овен

Овнам удастся совершить важные покупки и преодолеть проблемы на работе. Главное сейчас — найти способ защиты от чужой негативной энергии. Астрологи отмечают возможность высокой активности со стороны недоброжелателей и врагов. Вполне вероятно, что они постараются помешать важным делам Овнов, объединив усилия. Нужно смотреть в оба и не наживать себе новых врагов.

Телец

Деньги сейчас любят спокойствие, поэтому крупные траты лучше приостановить до выходных. Самыми лучшими днями для работы станут 18 и 19 сентября. Тельцам стоит остерегаться энергетических вампиров, а также людей-манипуляторов. На них можно потратить много сил и времени, которые лучше направить на заработок денег и поиск новых источников дохода.

Близнецы

Эта неделя будет очень хорошей в финансовом плане для Близнецов. Представителям этого знака можно фокусировать все внимание на заработках, на покупках. В веренице дел может наступить состояние тревоги и сильной усталости. Справиться с этим поможет специальная медитация. Нужно чередовать важные дела, побольше отдыхать и не стараться преуспеть сразу во всем. Стоит избрать пару важных целей и идти к ним.

Рак

Существует пять вещей, которые приводят к черной полосе. Ракам стоит избавиться от них, чтобы продолжить свой путь к мечте. На этой неделе звезды и планеты помогут этим людям найти в себе силы для борьбы с вредными финансовыми привычками, вирусными программами и неуверенностью. Астрологи советуют почаще помогать окружающим, но не усердствовать слишком сильно, не превращать это в безграничный альтруизм.

Лев

Львам стоит занять оборонительную позицию во всем, что касается денег и работы. Осторожность не будет лишней, потому что звезды и планеты находятся не в лучшем положении. Три способа избавления от финансовых проблем помогут решить неурядицы с деньгами и настроиться на продуктивный труд. На выходных полезно будет вложить деньги в собственную внешность, стиль. Можно слегка обновить гардероб.

Дева

Специальная медитация на очистку сознания поможет Девам избавиться от сомнений и страхов, касающихся работы и финансовой сферы в целом. Звезды расположились таким образом, что эта неделя станет удачной для новых начинаний, дорогостоящих приобретений. От эмоциональных покупок лучше отказаться: уделить внимание стоит запланированным тратам.

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