Вс, 15.09.2019
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Расцвела в любви: Ани Лорак в ультракоротком платье обрадовала мужчин

Ани Лорак

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

41-летняя Ани Лорак порадовала поклонников новым эффектным образом. На этот раз певица сделала ставку на монохром, рассказывает Cosmo.

Звезда надела ультракороткое черное облегающее платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и длинные ноги. Образ она дополнила объемной кожаной курткой в тон, декорированной массивными цепями.

Яркой деталью аутфита знаменитости стали круглые солнцезащитные очки. Минимум макияжа и аккуратная укладка идеально завершили образ певицы. Мужчины засыпали лайками новый образ знаменитости.

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