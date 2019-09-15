Расцвела в любви: Ани Лорак в ультракоротком платье обрадовала мужчин

41-летняя Ани Лорак порадовала поклонников новым эффектным образом. На этот раз певица сделала ставку на монохром, рассказывает Cosmo.
Звезда надела ультракороткое черное облегающее платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и длинные ноги. Образ она дополнила объемной кожаной курткой в тон, декорированной массивными цепями.
Яркой деталью аутфита знаменитости стали круглые солнцезащитные очки. Минимум макияжа и аккуратная укладка идеально завершили образ певицы. Мужчины засыпали лайками новый образ знаменитости.
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