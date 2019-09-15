Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых ждет тяжелый период и депрессия в октябре

Российский астролог Павел Глоба уверен, что октябрь 2019 года станет непростым месяцем для некоторых представителей знака Зодиака, пишет Topnews.
Так, Тельцам следующий месяц принесет проблемы глобального характера, которые будут касаться в первую очередь семейных отношений. Астролог рекомендует налаживать ситуацию на личном фронте и не реагировать агрессивно на действия второй половинки. В этот месяц вам нужно понять, чего вы хотите от жизни, и обсудить это с близкими.
Непростой период в октябре 2019 года ожидается у Львов. Следующий месяц, по мнению Павла Глобы, станет одним из самых тяжелых в году для представителей этого знака Зодиака, причем проблемы затронут, в первую очередь, близких людей. Также проблемы ожидаются на работе, поэтому необходимо терпеливо пережать «плохую погоду».
Водолеи в октябре 2019 года переживут серьезную депрессию и приступы меланхолии. Вы будете чувствовать отсутствие сил и бурную раздражительность. В это время лучше всего будет отказаться от решения важных вопросов и больше отдыхать