Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых ждет тяжелый период и депрессия в октябре

Так, Тельцам следующий месяц принесет проблемы глобального характера, которые будут касаться в первую очередь семейных отношений. Астролог рекомендует налаживать ситуацию на личном фронте и не реагировать агрессивно на действия второй половинки. В этот месяц вам нужно понять, чего вы хотите от жизни, и обсудить это с близкими.

Непростой период в октябре 2019 года ожидается у Львов. Следующий месяц, по мнению Павла Глобы, станет одним из самых тяжелых в году для представителей этого знака Зодиака, причем проблемы затронут, в первую очередь, близких людей. Также проблемы ожидаются на работе, поэтому необходимо терпеливо пережать «плохую погоду».

Девы в октябре рискуют потерять своего партнера. Астролог прогнозирует для представителей этого знака Зодиака проблемы в личной жизни и указывает на необходимость учиться уступать, чтобы не разрушить свою жизнь. В противном случае ожидается упадок сил и депрессия.