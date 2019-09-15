Врачи считают, что Заворотнюк осталось жить несколько дней

«Ей осталось жить несколько дней», - безапелляционно заявил продюсер Андрей Разин.

На днях Разин звонил к врачам в клинику, пишет Teleprogramma.pro. Они подтвердили, что Заворотнюк находится в искусственной коме. Они-то и сказали ему, что актрисе осталось жить несколько дней. Заворотнюк на данный момент прошла все возможные методы лечения. Но сейчас началась необратимая стадия – отек мозга. Врачи сказали Разину, что в данной ситуации они бессильны.

Актер Станислав Садальский призвал не верить Андрею Разину. Актер напомнил, что продюсер «Ласкового мая» уже вводил общественность в заблуждение, когда сообщал о состоянии основателя группы «На-На» Бари Алибасова, отравившегося «Кротом».

«Разин все врет: вспомните, как он врал с Алибасовым. Ему веры нет. Хотелось бы верить, что это вообще все вранье», - заявил Садальский в интервью телеканалу «Звезда».

В доказательство своей версии Садальский обнародовал у себя на странице во «ВКонтакте» фото телефонной переписки с Анастасией Заворотнюк.

Переписка Заворотнюк и Садальского ВКонтакте