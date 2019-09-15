Врачи считают, что Заворотнюк осталось жить несколько дней

Вот уже больше суток любимица миллионов находится между жизнью и смертью, пишет Teleprogramma.pro. Ночью у нее началось воспаление легких.
Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать срочно прибыли к ней в больницу вечером 14 сентября, сообщает Пятый канал.
Родственники артистки, как отмечается, были сильно взволнованы.
На днях звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Медики поставили актрисе диагноз «злокачественная опухоль головного мозга». На фоне болезни у нее диагностировали неполный паралич. По словам нейрохирурга, оперировать артистку не представляется возможным.
«Ей осталось жить несколько дней», - безапелляционно заявил продюсер Андрей Разин.
На днях Разин звонил к врачам в клинику, пишет Teleprogramma.pro. Они подтвердили, что Заворотнюк находится в искусственной коме. Они-то и сказали ему, что актрисе осталось жить несколько дней. Заворотнюк на данный момент прошла все возможные методы лечения. Но сейчас началась необратимая стадия – отек мозга. Врачи сказали Разину, что в данной ситуации они бессильны.
Актер Станислав Садальский призвал не верить Андрею Разину. Актер напомнил, что продюсер «Ласкового мая» уже вводил общественность в заблуждение, когда сообщал о состоянии основателя группы «На-На» Бари Алибасова, отравившегося «Кротом».
«Разин все врет: вспомните, как он врал с Алибасовым. Ему веры нет. Хотелось бы верить, что это вообще все вранье», - заявил Садальский в интервью телеканалу «Звезда».
В доказательство своей версии Садальский обнародовал у себя на странице во «ВКонтакте» фото телефонной переписки с Анастасией Заворотнюк.
Переписка Заворотнюк и Садальского
ВКонтакте
Впрочем, как позже признался сам Станислав, переписка с Заворотнюк была сделана давно, а последнее время они с ней не общались.
«Я не пытался с ней связаться сейчас. У меня есть все прямые телефоны ее, но я боюсь звонить. Хотелось бы верить, что там все в порядке, но, по-моему, дело – швах!» — цитирует артиста Teleprogramma.pro.