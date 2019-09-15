«Немножечко похмельный вид»: Ксения Собчак показала, как она выглядит после первой брачной ночи

Судя по записям в Instagram, Ксения долго приходила в себя после первой брачной ночи с мужем, режиссером Константином Богомоловым.

- Я дальше напишу подробнее, пока еще лежу, и плохо вяжутся слова, - написала Ксения в субботу после обеда, поблагодарив в соцсети всех, кто помог ей с организацией свадьбы.