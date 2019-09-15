«Немножечко похмельный вид»: Ксения Собчак показала, как она выглядит после первой брачной ночи
Свадьба Ксении Собчак пела и плясала всю ночь – неудивительно, что на следующий день телеведущая, как и полагается новобрачной, встала очень поздно, рассказывает «Комсомольская правда».
Судя по записям в Instagram, Ксения долго приходила в себя после первой брачной ночи с мужем, режиссером Константином Богомоловым.
- Я дальше напишу подробнее, пока еще лежу, и плохо вяжутся слова, - написала Ксения в субботу после обеда, поблагодарив в соцсети всех, кто помог ей с организацией свадьбы.
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