Вс, 15.09.2019
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  • «Немножечко похмельный вид»: Ксения Собчак показала, как она выглядит после первой брачной ночи

«Немножечко похмельный вид»: Ксения Собчак показала, как она выглядит после первой брачной ночи
И похвасталась подарками!

Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

Свадьба Ксении Собчак пела и плясала всю ночь – неудивительно, что на следующий день телеведущая, как и полагается новобрачной, встала очень поздно, рассказывает «Комсомольская правда».

Судя по записям в Instagram, Ксения долго приходила в себя после первой брачной ночи с мужем, режиссером Константином Богомоловым.

- Я дальше напишу подробнее, пока еще лежу, и плохо вяжутся слова, - написала Ксения в субботу после обеда, поблагодарив в соцсети всех, кто помог ей с организацией свадьбы.

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