Заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев прошел в шоу «Голос 60+» на Первом канале
Заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев прошел слепое прослушивание на телепроекте Первого канала «Голос 60+», пишет rus.err.ee.
На слепом прослушивании второго сезона «Голос 60+» 73-летний Владимир Лаптев исполнил песню Александра Вертинского «Маленький креольчик».
К Лаптеву повернулся Михаил Боярский.
Большое спасибо вам за выбор репертуара и за замечательное исполнение. Это то, что трогает сердце и душу не только мне, но, я думаю, и всем зрителям, и всем судьям. Вы поклонник Вертинского? Какое счастье, замечательно! Это один из столпов, у которого можно учиться, учиться до сегодняшнего дня - и не все ещё способны на то, чтобы овладеть тем мастерством, которое было у него. Вам это удалось,
— говорится в сообщении на странице «Голос 60+» в Facebook.
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