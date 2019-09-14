Заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев прошел в шоу «Голос 60+» на Первом канале

Большое спасибо вам за выбор репертуара и за замечательное исполнение. Это то, что трогает сердце и душу не только мне, но, я думаю, и всем зрителям, и всем судьям. Вы поклонник Вертинского? Какое счастье, замечательно! Это один из столпов, у которого можно учиться, учиться до сегодняшнего дня - и не все ещё способны на то, чтобы овладеть тем мастерством, которое было у него. Вам это удалось,