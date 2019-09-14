Шикарные наряды и именитые гости: смотри галерею со свадьбы Собчак и Богомолова

Кажется, на второй свадьбе Ксения Собчак решила сделать все то, что не успела, выходя замуж за Максима Виторгана… И даже больше!

Торжество, символично намеченное на пятницу 13-го, больше с самого начало напоминало спектакль. Черный катафалк для поездки в Грибоедовский ЗАГС, белое платье с фатой на невесте и цветастая рубаха в гавайском стиле на Богомолове. Спросите, а как же сервированные столы и памятная фотопрогулка по Москве. Было и это!

Ну, а вечером — банкет в лучших традициях пышного праздника. К 20 часам лимузины со звездными гостями начали подъезжать к Музею Москвы...

Новобрачные, которые к вечеру еще успели и обвенчаться, приехали на Зубовский бульвар на той же карете с четырьмя скакунами, что и резво домчали их и до храма.

Константин и Ксения въехали в ворота под крики «Горько». Интервью давать не стали, но улыбались и махали журналистам. Впрочем, одну просьбу окружающих они все же выполнили… И в самом начале банкета, на сцене, обрамленной красным бархатом, поцеловались под громкие крики гостей.

Гости поддержали веселый настрой виновников торжества. Так, Рената Литвинова приехала на праздник в черном наряде.

«Так пятница 13-е же и если к этому дню правильно относиться, то он может принести много хорошего», — заметила актриса.

Филипп Киркоров заявил, что рад, что «Ксения и Константин наконец-то встретили друг-друга», а также добавил, что не видит ничего страшного в катафалке и каретах… Как никак, а он и сам в свое время приехал в ЗАГС на свадьбу с Пугачевой на карете.