Где в Эстонии можно найти рамки National Geographic? Мы все выяснили!

Путешествуя по Южной Эстонии, обратите внимание на самые достойные внимания места, взглянув на них через желтые рамы – известный символ обложки популярного журнала National Geographic, пишет kagureis.ee. Отметим, что журнал National Geographic поддерживает интерес читателя на протяжении 130 лет. В настоящее время научно-популярный журнал ежемесячно получают около 40 миллионов человек по всему миру.

Установленные летом 2013 года ярко-желтые рамы призваны познакомить всех с особыми местами, куда еще не дотянулась урбанизация и крупное промышленное производство, где всюду чистая нетронутая природа. И, кажется, это удалось, ведь поиск по хэштегу #kollasedaknad или #kollaneaken в социальной сети Instagram дает сотни результатов!

Что ж, всего в Эстонии можно найти более двадцати рамок и все они находятся на территории Южной Эстонии.

Желтые окна призваны привлекать внимание всех гостей Южной Эстонии к богатому культурному наследию, прекрасной природе и инновативному предпринимательству.

Ищи рамки в следующих местах:

Болото Валгесоо (Пылвамаа)

Эстонский дорожный музей (Пылвамаа)

Шерстяная фабрика и хутор Сювахавва (Пылвамаа)

Замок Алатскиви и Луковый путь (Тартумаа)

Экси, озеро Саадъярв и Центр Ледникового периода (Тартумаа)

Волость Ныо, часть Эльваской зоны отдыха (Тартумаа)

Древний лес Ярвселья (Тартумаа)

Мавзолей Барклая де Толли (Валгамаа)

Замок Сангасте (Валгамаа)

Церковь и древнее городище в Отепяэ (Валгамаа)

Люллемяэ (Валгамаа)

Развалины епископского замка в Вастселинна (Вырумаа)

Древняя долина Рыуге (Вырумаа)

Церковь в Урвасте и озеро Ухтъярв (Вырумаа)

Озеро Табина (Вырумаа)

Исторический цуентр города Ряпина (Сетомаа и Пийривеэре)

Деревня Подмотса (Сетомаа и Пийривеэре)

Деревня Обиница (Сетомаа и Пийривеэре)

Остров Пийрисаар (Чудское озеро)

Мельница в Куремаа (Йыгевамаа)