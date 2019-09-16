Пн, 16.09.2019
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Где в Эстонии можно найти рамки National Geographic? Мы все выяснили!

Что ж, настало время заглянуть в желтые окна и увидеть мир глазами National Geographic! Портал Limon.ee рассказывает, где в Эстонии это возможно!  

Путешествуя по Южной Эстонии, обратите внимание на самые достойные внимания места, взглянув на них через желтые рамы – известный символ обложки популярного журнала National Geographic, пишет kagureis.ee. Отметим, что журнал National Geographic поддерживает интерес читателя на протяжении 130 лет. В настоящее время научно-популярный журнал ежемесячно получают около 40 миллионов человек по всему миру. 

Установленные летом 2013 года ярко-желтые рамы призваны познакомить всех с особыми местами, куда еще не дотянулась урбанизация и крупное промышленное производство, где всюду чистая нетронутая природа. И, кажется, это удалось, ведь поиск по хэштегу #kollasedaknad или #kollaneaken в социальной сети Instagram дает сотни результатов!

Что ж, всего в Эстонии можно найти более двадцати рамок и все они находятся на территории Южной Эстонии. 

Желтые окна призваны привлекать внимание всех гостей Южной Эстонии к богатому культурному наследию, прекрасной природе и инновативному предпринимательству.

Ищи рамки в следующих местах:

  • Болото Валгесоо (Пылвамаа)
  • Эстонский дорожный музей (Пылвамаа)
  • Шерстяная фабрика и хутор Сювахавва (Пылвамаа)
  • Замок Алатскиви и Луковый путь (Тартумаа)
  • Экси, озеро Саадъярв и Центр Ледникового периода (Тартумаа)
  • Волость Ныо, часть Эльваской зоны отдыха (Тартумаа)
  • Древний лес Ярвселья (Тартумаа)
  • Мавзолей Барклая де Толли (Валгамаа)
  • Замок Сангасте (Валгамаа)
  • Церковь и древнее городище в Отепяэ (Валгамаа)
  • Люллемяэ (Валгамаа)
  • Развалины епископского замка в Вастселинна (Вырумаа)
  • Древняя долина Рыуге (Вырумаа)
  • Церковь в Урвасте и озеро Ухтъярв (Вырумаа)
  • Озеро Табина (Вырумаа)
  • Исторический цуентр города Ряпина (Сетомаа и Пийривеэре)
  • Деревня Подмотса (Сетомаа и Пийривеэре)
  • Деревня Обиница (Сетомаа и Пийривеэре)
  • Остров Пийрисаар (Чудское озеро) 
  • Мельница в Куремаа (Йыгевамаа)

С полным списком и точными локациями можно ознакомиться ЗДЕСЬ!

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