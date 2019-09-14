Тайная съемка: свадьба Собчак и Богомолова попала на видео

Собчак и Богомолов не изменили своему стилю даже в день свадьбы: выбрали "страшную дату" — пятницу, 13-е, а также приехали в загс на катафалке. Правда, ради венчания новобрачные пересели в карету, а телеведущая даже изменила образ на более скромный.