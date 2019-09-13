Пт, 13.09.2019
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  • Видео: русская Кардашян повертела объемными ягодицами

Видео: русская Кардашян повертела объемными ягодицами

Модель Анастасия Квитко

ФОТО: Epic Life/Youtube.com

Российская модель Анастасия Квитко (24), которую ласково прозвали Русской Кардашян, удивила соцсети по-настоящему горячим снимком, пишет Utro.ru.

Модель Анастасия Квитко в очередной раз похвасталась своими пышными формами. Знаменитость вышла на улицу в обтягивающем комбинезоне с открытой спиной. Все прохожие могли рассмотреть выглядывающий бюст красотки и ее выдающиеся ягодицы, которыми она повертела перед камерой.

За несколько часов ночное видео с Анастасией Квитко посмотрели более полумиллиона человек, большинство из них оставили свои восторженные комментарии.

Смотри видео!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@bluebodybrazil 💚

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