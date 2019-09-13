Видео: русская Кардашян повертела объемными ягодицами

Модель Анастасия Квитко в очередной раз похвасталась своими пышными формами. Знаменитость вышла на улицу в обтягивающем комбинезоне с открытой спиной. Все прохожие могли рассмотреть выглядывающий бюст красотки и ее выдающиеся ягодицы, которыми она повертела перед камерой.