Limon.ee представляет! Стань звездой «Мисс Ида-Вирумаа» в Нарве и выиграй дорогой приз

Уже в пятницу, 20 сентября, в 16:00 мы будем вас ждать в торговом центре Astri, где проведем первую часть конкурса «Мисс Ида-Вирумаа 2019». Принять участие в нем могут все красавицы, постоянно проживающие в этом регионе. Нужно лишь прийти красивой и счастливой в торговый центр ASTRI, сфотографироваться и ждать народного голосования, которое пройдет на портале Limon.ee.