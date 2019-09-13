Ксения Собчак станет ведущей рейтинговой передачи на Первом канале

Первый канал опубликовал интригующий видеоролик с участием светской львицы, сообщает Teleprogramma.pro.
Ксения Собчак готовится стать ведущей Первого канала. Светская львица появится в эфире одного из самых рейтинговых развлекательных шоу, на что прозрачно намекает ролик, опубликованный на сайте телеканала.
В постановочном видео Собчак принимает ванну при свечах. Нежась в пене, она звонит Андрею Малахову и заявляет, что вскоре ее жизнь сильно изменится.
«Привет, Андрей! Представляешь, мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», – произносит Ксения, после чего в трубке раздается звук выстрела.
Предположительно, звезда будет вести программу «Пусть говорят». По крайне мере, именно эту передачу в свое время со скандалом покинул Малахов, который сейчас остается ведущим шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия 1». На замену Малахову в шоу пришел Дмитрий Борисов.