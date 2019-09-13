Чего на самом деле хотят мужчины: сексуальные предпочтения знаков Зодиака

Мужчина-Овен
Этому мужчине нужна игра: чем дальше ты, тем ближе он, чем больше тянешь с любовными утехами, тем больше разгорается пламенная страсть Овна. Начинайте с переписки: написал смс, а вы ответили через два часа, просит встречи, а вы: «О боже, на работе аврал, я так хочу тебя увидеть, но давай на следующей недельке?», зовет в постель, а вы: «Дела-дела, сплошные дела». Только, женщины, отвечайте не как суровая снежная королева, а дайте понять, что вам он интересен, но…
В постели с Овном берем и даем, только энергообмен, забыли про бревна, ветки, топчаны, отдаемся с полным энтузиазмом. Пуританской женщине, у которой любовный беспредел происходит только в спальне, под одеялом, Овен не подойдет. Ему нужно разнообразие: машина, парк, кабинка туалета в самолете — только благодаря вашей изобретательности ему будет интересно возвращаться вечером домой к вам.
Мужчина-Телец
Вот это — явный труженик, пока не натрет вас до блеска, не успокоится. Более чувственного мужчину вы не найдете, и уговаривать его тоже не придется — голова у него не болит. Но с ним лучше не доминировать, не прятаться от него, не нужно хитрить и придумывать велосипед, тут все просто и ясно, хоть и в голове он фантазирует о пяти афроамериканках в кузове грузовика, но на деле все будет чистенько и опрятненько. Создайте ему комфорт, даже если это свечи, аромамасла, попросите сделать вам массаж с маслом с нотками апельсина и бергамота. Не забывайте о красивом белье, о запахе вашей кожи, о ее гладкости. Тельцы любят прикасаться к мягкой коже и вдыхать аромат вашего освежающего молочка для тела. Когда вы захотите порадовать мужчину костюмом домработницы, он расценит это как признание в любви, поэтому смелее.
Мужчина-Близнецы
Этот мужчина — исследователь своей натуры. Занимаясь сексом, он не просто хочет удовлетворить себя или партнершу, он изучает, как ему самому нравится эта новая техника, эта новая партнерша, эта новая поза. Он очень разносторонний партнер, поэтому иногда ему будет хотеться под одеялком без света, а иногда может написать смс, что ждет вас в ресторане в 20:00 и просит вас забыть надеть трусики. На первых свиданиях вы даже не осознаете, какой властный он будет в постели, так как его производимая легкость в жизни отличается от доминирования в спальне. Я думаю, ни одна женщина не останется незаинтересованной после ночи с ним. Единственное, трудно заарканить его в свои сети, так как он настолько мобилен, что вы не успеете отойти от оргазма, а он уже на другом конце городе занят своими делами, и будет хорошо, если это просто рабочие дела. Если мою статья читают самодостаточные женщины, которые не хотят в ближайшее время мужа и детей, выбирайте мужчину-Близнеца, пусть приходит в гости по субботам!
Мужчина-Рак
Тут можно говорить о семье, детях и о домике у берега реки. Он всегда ищет прототип мамы, чтобы приласкали, восхваляли, иногда даже может надеть маску капризули. Но тут надо быть начеку. Женщины, будьте женщинами, не уходите от своего истинного архетипа. Вы, конечно, можете дать понять, что, если что, спасете его, но тогда мужчина может расслабиться.
Кстати, он лучше всех понимает женскую натуру, и вы удивитесь, как мужчина может настолько вас понимать, да еще без слов. Но это «рачья тема» — втереться в доверие женщины. Он любит инициативных, открытых дам, которые возьмут все в свои руки, а он соизволит пойти за вами в светлое будущее. Прежде чем перевести ваш роман в постель, он очень обрадуется, если вы поговорите о предпочтениях, ему очень важно взаимопонимание. Поэтому можно забыть про танцы у шеста, можно даже носить спортивное белье, ему не так важны атрибуты, как важна ваша эмоциональная связь друг с другом.
Мужчина-Лев
Если вы самая яркая, та, которая выделяется на общем фоне других женщин, имеете сложный характер, он обратит на вас внимание. Ему нужно быть тем самцом, у которого рядом за ручку идет небожительница, которая досталась только ему, а остальные завидуют. Яркий макияж, кричащая сексуальная одежда, подтянутая фигура — вот все атрибуты, которые могут его на вас женить. В постели ураган, на кухне царица, на работе директор, у него под боком — нежная кошечка с коготками. Не забывайте о похвале, иначе он за ней будет ходить в другое место. Никогда не обещайте ему того, чего не сможете выполнить — обида и уход в берлогу гарантирован. Мужчина-Лев не любит разговоры, он любит действия. С ним можно не ломать голову в поисках сексуальных экспериментов, просто удовлетворяйте его эго и чешите за холкой. Те, кто с ним в браке, но хотите добавить красок в интим, — посмотрите на свое фото, когда вы только встретились, и возвращайте себе эту царскую даму обратно — оттуда, где вы ее оставили много лет назад.
Мужчина-Дева
Это — человек-инструктаж. Что бы ни говорили про Дев, они любят эксперименты, поэтому загляните ему в голову, и вы удивитесь яркости красок. Как прагматичен бы ни был мужчина-Дева, проявляйте к нему заботу с первой встречи, станьте его антагонистом. Только страстные действия включайте уже в постели. Мужчина-Дева любит инициативность от женщины, точнее, пока вы сами его не позовете на ужин, он может и не догадаться о таких вещах. Соблюдайте пунктуальность, чистоплотность и манеры. Не ждите, что после первого свидания он на вас набросится. Вы спокойно можете позвать его на ужин домой, он точно придет с букетом, тортом и мылом, обязательно приготовьте ему отдельно полотенчико и сделайте генеральную уборку перед его приходом. В постели он вам очень понравится, он прекрасно осведомлен, куда нажать, где посмаковать. Но Девы очень придирчивы, они не те мужчины, которые закроют глаза на ваши «изюминки». Надеюсь, с вами будет тот, кто просто промолчит, а не тот, который обозначит ваши изюминки вслух, от чего вам захочется испариться.
Мужчина-Весы
Эстеты, ей Богу! Хотите очаровать этого мужчину, выбросите вульгарщину, включите «дорого-изящно и со вкусом». Мужчина-Весы фантазер, и он будет искать точно такую же фантазерку: общественные места, камасутра с 1001 позой, пикник в лодке посреди океана — держитесь, девочки, начинается все с романтики, заканчивается горячим сексом. Это самый партнерский знак. Да, он не будет вести каждую в ЗАГС, но ему нравится быть в паре. И не забывайте балансировать, в одном половом акте с Весами вы должны извернуться и показать, что вы и хрупкая девочка, и яркая доминантша. Как? Экспериментируйте.
Мужчина-Скорпион
Это те мужчины, которые на химическом уровне излучают секс. Когда вы его впервые увидите, поймете: «Попала». Я не знаю, какой из способов выберет этот мужчина, но расскажу про две ипостаси. Скорпион-я хочу: он сразу покажет своими действиями, что он вас хочет, но добавит нотку экзорцизма. Скорпион-я не хочу: вы будете долго ходить вокруг до около, он не будет приставать, но будет играть с вами в игру, тонко манипулируя вашими чувствами, ожидая, что в итоге вы наброситесь и разорвете его одежду сами, а он не при чем, вы сами отдались ему в объятия. В сексе у них нет ограничений, и лучше будет, если, прежде чем вступать в интимную связь, вы сблизитесь с ним. Пусть откроет вам душу, а вы установите эмоциональный контакт, тогда можно не переживать, что он не перезвонит. Но готовьтесь к выплескиванию гнева: если вы сами эмоциональная, то он вас доведет до ручки. Астрологический совет: занимайтесь сексом так, будто в последний раз, и чем чаще, тем лучше. Тогда вы убережете себя от его жестокости, а он меньше будет парить мозг.
Мужчина-Стрелец
Это опытный ковбой, которого сложно будет чем-то удивить. В данном случае, если у мужчины нет сдерживающих факторов в натальной карте по привязанности к одной женщине, то ему будет нравится количество, а не качество. Этот мужчина — игрок, ему больше нравятся моменты соблазнения, нежели отдача. Но и тут возникает нюанс: если встать в позу и бежать от него, то не факт, что он побежит вас ловить. Но есть выход, так как это воздушный знак: привяжите его общением. Если он поймет, что не может прожить и дня без звонков вам, то дело в шляпе. Будьте разной, ему нужна новизна эмоций. Немаловажный фактор — это род занятий девушки. Он любит неуловимых, которые вечно в делах-бегах и постоянно развиваются. В сексе мужчина-Стрелец любит открытость и никакой тишины. Ну и самое главное: не пытайтесь его привязать и обозначить ваши отношения, для него романы — это игра. Если вы в браке со Стрельцом, то в данной ситуации проявляйте больше раскованности и заинтересованности в сексе сами.
Мужчина-Козерог
Его привлекают деловые женщины, у которых есть амбициозные планы по завоеванию мира. Мужчины-Козероги по сути своей довольно сдержанные и скованные, и им нужно достаточно много времени на раскачку. У них нет понятия, что такое ухаживания за женщиной, он будет это делать точно так же, как, например, подниматься по карьерной лестнице. Но это те Козероги, которым нет 40 лет. После у этого знака начинается вторая молодость, сорви-голова. Он может быть скуп на эмоции и на проявление внимания, но женщина должна потихоньку приближаться, дабы открыть этот ящик Пандоры, а там ой как интересно. Ему нужен секс не как половой акт, а как уход от реальности, в жизни он такой угрюмый дедушка, а в сексе — улетает в легкости на райские небеса. Самое главное — никогда не критикуйте его, преподносите информацию с того что: «Я чувствую себя одинокой…» Ему нужна комфортная атмосфера в комнате, чистые простыни, и он совсем не откажется от дорогого белья на вас. Старайтесь не особо руководить процессом, все-таки он внутри всегда «мудрый дедушка».
Мужчина-Водолей
Не думайте, что это странный мужчина на своей волне. Это очень умные мужчины, и им очень важен интеллект женщины, особенно когда он не зафиксирован только на памперсах, ногтях и трепе с девочками. Ему нужна женщина, с которой он будет на одной волне, иначе пиши пропало. Он любит удивления: сегодня вы говорите про космос, завтра — о карбюраторе, послезавтра вы пересказываете Кастанеду. В постели он будет хотеть разнообразия, запаситесь камасутрой с 1001 позой и — вперед к действам. Старайтесь слушать то, что он говорит, из этой информации вы сможете выудить то, чего он хочет. С Водолеем предлагаю просто экспериментировать, показывать, сколько личностей живет в вас и какими разными они могут быть.
Мужчина-Рыбы
Это водный, женский знак Зодиака, поэтому такие мужчины — принимающая сторона. Для них важна инициация женщины, активная, пробивная, которая «на скаку коня остановит». Им нужны действия от женщины, а не просто слова, мужчины-Рыбы очень чувствительные, поэтому нужен тактильный контакт. Но вы не думайте, что у этого мужчины мало любовниц. Там, в закромах родины, их десятки, но, возможно, ни одна не нашла ключик к его душе, ему нужен эмоциональный контакт с женщиной. Также он любит тайны, можете играть в игры, прятаться за дубом в парке, пока люди проходят мимо вас, лифт на работе в обеденный перерыв — особенно если вы начальница, а он ваш подчиненный. А может, вы оба в браке — тогда тут особая пикантность. Он не любит обыденность, он любит импровизацию, поэтому удивляйте его, и он будет следовать за вами.