Чего на самом деле хотят мужчины: сексуальные предпочтения знаков Зодиака

Мужчина-Рак

Тут можно говорить о семье, детях и о домике у берега реки. Он всегда ищет прототип мамы, чтобы приласкали, восхваляли, иногда даже может надеть маску капризули. Но тут надо быть начеку. Женщины, будьте женщинами, не уходите от своего истинного архетипа. Вы, конечно, можете дать понять, что, если что, спасете его, но тогда мужчина может расслабиться.

Кстати, он лучше всех понимает женскую натуру, и вы удивитесь, как мужчина может настолько вас понимать, да еще без слов. Но это «рачья тема» — втереться в доверие женщины. Он любит инициативных, открытых дам, которые возьмут все в свои руки, а он соизволит пойти за вами в светлое будущее. Прежде чем перевести ваш роман в постель, он очень обрадуется, если вы поговорите о предпочтениях, ему очень важно взаимопонимание. Поэтому можно забыть про танцы у шеста, можно даже носить спортивное белье, ему не так важны атрибуты, как важна ваша эмоциональная связь друг с другом.

Мужчина-Лев

Если вы самая яркая, та, которая выделяется на общем фоне других женщин, имеете сложный характер, он обратит на вас внимание. Ему нужно быть тем самцом, у которого рядом за ручку идет небожительница, которая досталась только ему, а остальные завидуют. Яркий макияж, кричащая сексуальная одежда, подтянутая фигура — вот все атрибуты, которые могут его на вас женить. В постели ураган, на кухне царица, на работе директор, у него под боком — нежная кошечка с коготками. Не забывайте о похвале, иначе он за ней будет ходить в другое место. Никогда не обещайте ему того, чего не сможете выполнить — обида и уход в берлогу гарантирован. Мужчина-Лев не любит разговоры, он любит действия. С ним можно не ломать голову в поисках сексуальных экспериментов, просто удовлетворяйте его эго и чешите за холкой. Те, кто с ним в браке, но хотите добавить красок в интим, — посмотрите на свое фото, когда вы только встретились, и возвращайте себе эту царскую даму обратно — оттуда, где вы ее оставили много лет назад.

Мужчина-Дева