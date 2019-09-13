Пт, 13.09.2019
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Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС. Видео опубликовал РЕН ТВ, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как к зданию подъезжает черный катафалк, украшенный красными цветами. На нем также размещена надпись "Пока смерть не разлучит нас". Молодожены вышли из автомобиля и, держась за руки, проследовали в ЗАГС.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится 13 сентября в Москве. Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей (более 220 тысяч евро). По данным СМИ, празднование пройдет в торговом комплексе "Петровский пассаж".

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