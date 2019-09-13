Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье: «Я готова к главному Дню!»

Также Собчак опубликовала фотографию двух рук, на запястьях которых красуются браслеты с одинаковыми надписями: "К + К = любовь".

Свадебное торжество состоится в ТЦ "Петровский пассаж" в Москве и будет стоить минимум 16 миллионов рублей (более 220 тысяч евро). На него было приглашено около 300 гостей, среди которых Рената Литвинова, певица Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) и другие близкие друзья будущих молодожёнов.