Пт, 13.09.2019
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Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье: «Я готова к главному Дню!»

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Константин Богомолов и Ксения Собчак

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая сегодня выходит замуж за режиссёра Константина Богомолова, опубликовала первое фото в свадебном платье. Наряд светской львице сшил израильский модельер Galia Lahav, пишет Лайф.

— Мне кажется, я готова к главному Дню! — написала счастливая невеста.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Также Собчак опубликовала фотографию двух рук, на запястьях которых красуются браслеты с одинаковыми надписями: "К + К = любовь".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Свадебное торжество состоится в ТЦ "Петровский пассаж" в Москве и будет стоить минимум 16 миллионов рублей (более 220 тысяч евро). На него было приглашено около 300 гостей, среди которых Рената Литвинова, певица Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) и другие близкие друзья будущих молодожёнов.

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