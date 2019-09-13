Мы уже писали о «гнезде разврата» в Пирита - так называемом «особняке Распутина». Там живет несколько десятков девушек из-за рубежа, которые круглые сутки находятся под прицелами десятков камер. Сегодня девушки рассказывают странные истории, которые доказывают, что не все так радужно и безупречно в этом доме.

Британская эротическая модель Черри Фокс, покинувшая Эстонию в середине июля, рассказала, что не получила ни цента за недельную работу в особняке. По ее словам, более 200 девушек находятся в долгах. И это не все: дом грязный, условия проживания ужасные, нечего есть, а все вопросы работниц секс-индустрии про зарплату заканчиваются угрозами со стороны владельцев. Но собственник порно-притона Крейг Хилтон уверяет, что он все держит под контролем, а девочки делают из мухи слона.

«Когда вы приходите сюда на работу, то подписываете соглашение. Оно предусматривает, что вы находитесь перед камерой 24/7 и получаете за это плату, которая оговорена в контракте. Недельная зарплата составляет примерно 280 евро, чаевые от клиентов тоже приветствуются», - объяснила алгоритм работы девушка по имени Черри Фокс.

Однако Фокс до сих пор не получила никаких денег, и все ее письма игнорируются. Девушкам, которые работали в пиритаском «гнезде разврата» должны до сих пор. И некоторые сомневаются, что когда-нибудь увидят свои заработанные деньги.

Некоторые девочки не получили ни цента за свою работу перед веб-камерой ФОТО: rasputinmansion.com

«Девушкам платят немного, чтобы те, кто был здесь в прошлом году, вернулись снова. Для кого-то работа здесь - убежище. Например, мне не было где жить год назад, поэтому бесплатный перелет, бесплатное питание и возможность жить с подружками стали для меня настоящим отпуском», - рассказала одна девушка на условиях анонимности.

Но еще одна девочка из «особняка Распутина» поведала, что их всегда обманывают, обещают заплатить в конкретный день, но денег нет, а кто-то даже оплачивал перелеты в Таллинн из собственного кармана.

«Однажды у моей подруги случился нервный срыв, и я была настолько подавлена, что тоже не могла встать с постели. Мы пытались не работать в этот день, но нам сказали, что в таком случае нам не заплатят никогда», - говорит одна из работниц эротического жанра о происходящем в доме.

Еще одна девушка, которая хочет остаться анонимной, также говорит о лжи и постоянной отсрочке выплат. Ей, как она утверждает, должны 2800 евро.

Девочки слишком поздно понимают реальное положение дел: представьте, что вы оказались в ловушке в чужой стране и не можете уехать. Не слишком приятные перспективы. По слухам, первые девушки, работавшие в прошлом году, все получили свои деньги, так что поводов для беспокойства не было. И проблема возникла только тогда, когда у девочек не было денег, чтобы купить еду или оплатить авиабилеты: например, одной предложили оплатить билет на самолет в Лондон, но ей нужно было добираться до дома еще 800 километров.

Мне кажется, что они скоро обанкротятся,

- сказала Черри Фокс.

Некоторые девочки уверены, что владельцы особняка явно химичат с налогами. По данным коммерческого регистра, особняк имеет задолженность в 7 000 евро.

ФОТО: скрин страницы налогового департамента

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