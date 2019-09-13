«Облысела и поправилась»: Заворотнюк срочно госпитализирована

В последнее время в СМИ обсуждается якобы онкологическое заболевание головного мозга самой известной «няни» России актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет Topnews.
Впервые о страшном диагнозе актрисы заговорили в конце августа. Подогрел сплетни тот факт, что в последнее время Заворотнюк редко появляется на публике, не снимается в кино и сериалах, а недавно отказалась от участия в спектакле «Все мужчины делают это».
Сегодня же изданию «Комсомольская правда» стали известны некоторые подробности о состоянии здоровья актрисы. Соседка Заворотнюк по коттеджному поселку Крекшино в Новой Москве заявила, что в настоящий момент Анастасия госпитализирована и находится в больнице. Хотя женщина не уточнила диагноз, в тоже время заметила, что Заворотнюк заметно поправилась, а на голове у артистки в тот день была косынка.
В свою очередь местный продавец сухофруктов заявил, что видел Заворотнюк два дня назад. «Два дня как тут была на красном Porsche. Чернослив, курагу, изюм у меня взяла», — сказал мужчина.