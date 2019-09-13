Пт, 13.09.2019
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  • «Облысела и поправилась»: Заворотнюк срочно госпитализирована

«Облысела и поправилась»: Заворотнюк срочно госпитализирована

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: SCANPIX

В последнее время в СМИ обсуждается якобы онкологическое заболевание головного мозга самой известной «няни» России актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет Topnews.  

Впервые о страшном диагнозе актрисы заговорили в конце августа. Подогрел сплетни тот факт, что в последнее время Заворотнюк редко появляется на публике, не снимается в кино и сериалах, а недавно отказалась от участия в спектакле «Все мужчины делают это».

Сегодня же изданию «Комсомольская правда» стали известны некоторые подробности о состоянии здоровья актрисы. Соседка Заворотнюк по коттеджному поселку Крекшино в Новой Москве заявила, что в настоящий момент Анастасия госпитализирована и находится в больнице. Хотя женщина не уточнила диагноз,  в тоже время заметила, что Заворотнюк заметно поправилась, а на голове у артистки в тот день была косынка.

«Да, болеет. Сейчас вроде положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела. Но потом вижу: Валя (мама Заворотнюк) плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств…», - поделилась женщина.

В свою очередь местный продавец сухофруктов заявил, что видел Заворотнюк два дня назад. «Два дня как тут была на красном Porsche. Чернослив, курагу, изюм у меня взяла», — сказал мужчина.

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