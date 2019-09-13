У Близнецов будет много дел, а Львам день принесет много испытаний: гороскоп на 13 августа

Сфера, требующая наибольшего внимания – это романтические отношения. Поладить с любимым человеком очень трудно, прийти к единому мнению по важным вопросам – почти не возможно. Будьте готовы к нетрадиционным решениям, ломке стереотипов; худшее, что вы можете сделать – это придерживаться неких «правил», забыв о том, что ваша «половинка» единственна и неповторима.

Дева

День противоречив, могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Любимый человек преподнесет неприятный сюрприз, да и вообще в личной жизни усиливаются тенденции, которые вряд ли придутся вам по вкусу. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего, в противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить.

Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки. Однако, планируя досуг и отдых, важно не переоценивать свои финансовые возможности: далеко не все желаемые развлечения вам сейчас по карману.

Весы

Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. Чрезвычайно полезными будут советы и рекомендации людей, относящихся к любым проблемам со здоровым юмором – общение с подобными персонами поднимет вам настроение, избавит от раздражительности.

День подходит для общения с членами семьи, налаживаются отношения с представителями старшего поколения. Держите любимого человека в курсе своих планов, не делайте тайны из идей и намерений, иначе в отношениях появятся напряженность и недоверие.

Скорпион

В личной жизни ситуация складывается очень сложная, есть серьезные причины для беспокойства. Чем раньше вы измените линию поведения, тем меньше неприятностей навлечете на свою голову. Этот день потребует полного отказа от любых проявлений легкомыслия и безрассудства, вам предстоит вооружиться логикой и здравым смыслом для борьбы с тайными недоброжелателями и неблагоприятным стечением обстоятельств.

Отношения со старшими родственниками гармоничны, да и вообще «конфликта поколений» можно не опасаться. В целом день больше подходит скорее для какой-то общественно-полезной деятельности, чем для отдыха. Посещение светских мероприятий нежелательно.

Стрелец

Нужно несколько снизить активность, дать себе время отдохнуть и восстановить силы. Некоторые цели, к которым вы стремитесь, недостижимы – лучше смириться с этим, чем попусту тратить время и энергию. Во всем хорош рационализаторский подход, логика и здравый смысл сегодня будут куда полезнее интуиции. Своевременные денежные поступления позволять сделать приятные покупки, побаловать близких небольшими подарками.

Хотя жизненный тонус достаточно высок, не стоит расходовать свои душевные ресурсы на споры, выяснения отношений, бурные обсуждения отвлеченных вопросов. Семейные праздники тоже лучше отложить или, по крайней мере, провести без излишнего пафоса.

Козерог