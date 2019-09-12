Известный в Эстонии актер признался, что платил натурой за занятия пением со своей 50-летней учительницей
12 сентября на полках книжных магазинов в Финляндии появилась автобиография известного актера, певца и юмориста Веса-Матти Лоири.
74-летний актер выпустил книгу, в которой подробно описывает не только свой творческий путь, но и некоторые пикантные моменты своей личной жизни, передает iltalehti.fi.
Кстати говоря, в молодости Веса-Матти считался едва ли не секс-символом и частенько кружил головы молодым фанаткам. Впрочем, никто не знал о том, когда-то ему приходилось в прямом смысле расплачиваться за уроки натурой.
В своей книге он рассказывает о своей 50-летней на тот момент учительнице по вокалу. Веса-Мати, которому в то время было всего 19 лет, с помощью своей наставницы научился не только петь...
Судя по описанным в книге событиям, отношения между ним и его преподавательницей были настолько бурными, что иногда они не могли сдержаться даже во время урока.
Веса-Матти Лоири трижды был женат. Его первый брак, заключенный в 1967 году с Туулой Ньюман продлился всего два года, во второй раз актер женился на своей возлюбленной по имени Мона и прожил с ней в браке семь лет, а в 1994 году вновь женился — в этот раз на Стине Тольяндер. Пара расторгла свои отношения в 1999 году. Помимо этого, актер состоял в отношениях с певицей Carola, встречался с актрисой Ханнеле Лаури и телеведущей Ленитой Айристо, которую можно увидеть на фото ниже:
Позже в нескольких интервью Айристо утверждала, что их отношения начались внезапно и также внезапно закончились, а их интимные отношения были просто фантастическими. После расставания им удалось сохранить теплые отношения и они до сих пор близко общаются.