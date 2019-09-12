В кафе Gustrav и Narva нагрянула ведущая Kuuuurija, теперь там полный хаос. И вот почему! (ВИДЕО)

«Я пошла в 11 утра, но уже всё было раскуплено. В кафе сказали, что за утро скупили норму всего дня», - пожаловалась Катрин Луст одна обеспокоенная гражданка.

Катрин Луст позвонила в кафе Narva и спросила, действительно ли ситуация в кафе так плоха.

«Да, у нас здесь полный хаос. Мы не знали, что эта передача выйдет во вторник, люди начали идти уже с самого утра. Если бы я знала, что это покажу по телевизору, испекла бы больше кренделей. Клиенты стали говорить, что крендели показали в передаче, пришлось печь больше», - сказала директор кафе.