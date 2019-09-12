В кафе Gustrav и Narva нагрянула ведущая Kuuuurija, теперь там полный хаос. И вот почему! (ВИДЕО)

Телефон и электронная почта популярной эстонской телеведущей Катрин Луст в последние дни разрываются. Люди жалуются, что после выпуска передачи Kuuuurija в понедельник в кафе Narva закончились все крендели.
«Я пошла в 11 утра, но уже всё было раскуплено. В кафе сказали, что за утро скупили норму всего дня», - пожаловалась Катрин Луст одна обеспокоенная гражданка.
Катрин Луст позвонила в кафе Narva и спросила, действительно ли ситуация в кафе так плоха.
«Да, у нас здесь полный хаос. Мы не знали, что эта передача выйдет во вторник, люди начали идти уже с самого утра. Если бы я знала, что это покажу по телевизору, испекла бы больше кренделей. Клиенты стали говорить, что крендели показали в передаче, пришлось печь больше», - сказала директор кафе.
Такая же ситуация и в популярном кафе Gustav, ведь популярный эстонский диетолог Эрик Оргу тайно ел и их, это стало известно общественности благодаря Kuuuurija.