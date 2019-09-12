Филипп Киркоров получил премию, но забыл название церемонии: забавное видео

Во время своей официальной речи на сцене Филипп Киркоров рассуждал на тему понятия "вечность" и оговорился, задав вопрос залу: "А как называется церемония?" Среди зрителей сразу же раздался громкий хохот, и сам Киркоров также посмеялся.

Добавим, что "Человеком года" объявили режиссера Кирилла Серебренникова. "Музыкантом года" стал Face, лучшим актером назвали Павла Деревянко, продюсером года признан Александр Роднянский. Ветераном премии уже, пожалуй, можно назвать журналиста Юрия Дудя — он стал "Лицом с экрана" в третий раз. Со сцены журналист призвал всех присутствующих в зале быть смелее и ничего не бояться.