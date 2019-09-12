Чт, 12.09.2019
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Филипп Киркоров получил премию, но забыл название церемонии: забавное видео

Филипп Киркоров

ФОТО: Scanpix / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российский певец Филипп Киркоров стал победителем в номинации "Вечная ценность" по версии журнала GQ. Но во время вручения награды на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского поп-король российской эстрады оконфузился, забыв название церемонии, пишет Сегодня.

Во время своей официальной речи на сцене Филипп Киркоров рассуждал на тему понятия "вечность" и оговорился, задав вопрос залу: "А как называется церемония?" Среди зрителей сразу же раздался громкий хохот, и сам Киркоров также посмеялся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что "Человеком года" объявили режиссера Кирилла Серебренникова. "Музыкантом года" стал Face, лучшим актером назвали Павла Деревянко, продюсером года признан Александр Роднянский. Ветераном премии уже, пожалуй, можно назвать журналиста Юрия Дудя — он стал "Лицом с экрана" в третий раз. Со сцены журналист призвал всех присутствующих в зале быть смелее и ничего не бояться.

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