Роскошная Вера Брежнева порадовала фанатов пикантным танцем

На кадрах, опубликованных на личной страничке артистки в Instagram, Брежнева двигается в такт музыке. Особенное внимание приковывает к себе внешний вид знаменитости. Она одета в облегающее телесное боди и кремовый пиджак-оверсайз.

Забавный ролик, на котором звезда отечественной сцены позирует и танцует под песню исполнителя MONATIK – Love It. "Гуляй душа моя, настроение #рижскийбальзам )) Из видео-архива моего личного супер-оператора (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.).

Подписчики артистки поспешили выразить свое восхищение. Многие отметили роскошную фигуру Веры: "Я восточная женщина, сами знаете у нас более строже. Но я вижу красивую, сияющую девушку. Вы такая гармоничная сама собой и не вижу никакой пошлости. Просто красота и гармония!!!", "Несколько раз смотрю и не могу налюбоваться вами, вы нереальная! От этого видео и настроение сразу стало другое".

Впрочем, нашлись и те, кто был недоволен. Некоторые фолловеры отметили, что за комментариями к публикациям очень пристально следят.