Теперь официально: с 1 октября граждане Эстонии могут ездить в Санкт-Петербург без визы

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о введении с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. К этому времени правительство должно было утвердить перечень стран, граждане которых смогут им воспользоваться.

Согласно подписанному Медведевым распоряжению, в перечень вошли 53 страны, включая все государства Евросоюза. Граждане этих государств уже могут пользоваться аналогичным порядком при посещении Калининградской области и Дальнего Востока, а с 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.