Видео: у похороненной 2137 женщины нашли iPhone

Найденный предмет выполнен из бурого угля, в который вставлены полудрагоценные камни.

Археологи изучают некрополь, который находится неподалеку от Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, которая является крупнейшей в стране. каждый год в мае и июне водохранилище опустошается и археологам удается подобраться к местам захоронения.

По оценке экспертов здесь была похоронена молодая женщина, которая жила в южной части нынешней россии. Предмет похожий на iPhone на самом деле оказался пряжкой ремня.

"Мы дали этой женщине имя Наташа. Ее могила, в отличие от остальных, была особо интересна. Помимо пряжки сохранился и сам ремень, по которому удалось точно выяснить, когда жила и была похоронена женщина", — пояснил руководитель археологической группы Павел Леус.