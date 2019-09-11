Анфиса Чехова снялась полностью обнаженной

Анфиса Чехова не раз признавалась, что обвинения в лишнем весе ее совсем не волнуют. Звезда уверена, что выглядит идеально, и не стесняется ярких и откровенных фотосессий.
Например, сегодня она поделилась провокационным снимком, где абсолютно голая позирует, лежа на лошади.
«Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего Мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней», — прокомментировала свое фото Чехова.
Фотография, несмотря на ее красоту, вызвала неоднозначные реакции у ее поклонников.
«Смело! Фигура огонь!» «Бррр... А как же гигиена?» «Аж мурашки по коже... Секси!» «Не очень приятно на это смотреть... Зачем такая дикость?» — разделились мнения подписчиков.
Это уже не первый раз, когда Чехова публикует фотографии, на котором предстает абсолютно обнаженной. Причем голые съемки Чехова сопровождает философскими высказываниями или стихами собственного сочинения.
Смотрите это потрясающее фото ЗДЕСЬ!