Анфиса Чехова снялась полностью обнаженной

Анфиса Чехова не раз признавалась, что обвинения в лишнем весе ее совсем не волнуют. Звезда уверена, что выглядит идеально, и не стесняется ярких и откровенных фотосессий.

Например, сегодня она поделилась провокационным снимком, где абсолютно голая позирует, лежа на лошади.

«Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего Мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней», — прокомментировала свое фото Чехова.

Фотография, несмотря на ее красоту, вызвала неоднозначные реакции у ее поклонников.

«Смело! Фигура огонь!» «Бррр... А как же гигиена?» «Аж мурашки по коже... Секси!» «Не очень приятно на это смотреть... Зачем такая дикость?» — разделились мнения подписчиков.

Это уже не первый раз, когда Чехова публикует фотографии, на котором предстает абсолютно обнаженной. Причем голые съемки Чехова сопровождает философскими высказываниями или стихами собственного сочинения.