Не пропустите: стендап-комик Слава Комиссаренко едет в Таллинн с сольным концертом

Визитная карточка комика – это всегда актуальный юмор, с лихвой дополненный импровизацией и харизмой артиста, словом, все то, что позволяет «зацепить» зрителя и задержать его внимание до самой последней минуты шоу.

Если вы хоть капельку любите смеяться (а мы уверены, что любите) – точно идите! Вы будете смеяться, улыбаться, радоваться и видеть в шутках себя! Ведь юмор Славы Комиссаренко в большей степени показывает жизненные моменты, с которыми сталкивается каждый из нас! Будь-то айфон, который падает и который вы пытаетесь поймать ногой и делаете только «лучше», или когда люди расстаются друг с другом и забирают свои лайки.

Комик из Белоруссии добился невероятной узнаваемости на российской эстраде. Его юмористический арсенал неисчерпаем. Слава Комиссаренко – это тот человек, который способен удивить своими монологами. Все объясняется просто: каждая программа Славы – уникальна и смешна. Вот и в этот раз стендап-комик намерен поразить зрителей абсолютно новой программой.

Приходите и убедитесь в этом сами! Зарядите себя положительной энергией и пересказывайте шутки своим друзьям еще до выхода этого концерта на ТНТ.