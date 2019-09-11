Собчак нежно поздравила Виторгана с днем рождения, а он подшутил над ее приглашением на свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак невероятно мило поздравила бывшего супруга с днём рождения, Максим Виторган в свою очередь подшутил над ней в этот же день.
Именинник сделал публикацию в Instagram, в которой призвал подписчиков к благотворительности.
47 ( сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления!
- написал Виторган.
Артист предложил тем, кто хочет поздравить его с праздником, перевести посильные средства в благотворительный фонд, попечителем которого является сам Виторган.
Я, например, так и сделал с утра пораньше и мне сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее!
- отметил звезда.
47 ( сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления! Если, вдруг, захотите совместить приятное с полезным, пройдите по ссылке в шапке профиля, выберите назначение «День рождения со смыслом» и поздравьте меня переводом любой суммы в благотворительный фонд #бюродобрыхдел @burodd , попечителем которого я являюсь уже много лет. Я, например, так и сделал с утра пораньше и мне сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее!
Подписчики звезды предположили, что своей публикацией актёр не просто выступает за благотворительность, а подшучивает над Собчак, которая в своем приглашении на свадьбу посоветовала гостям "одеваться со вкусом", а также и ни за что не заменять подарок переводом денежных средств "в помощь старикам и животным".
Несмотря на высмеивание экс-супруги смогли сохранить тёплые отношения.
Телеведущая перестала прятать сына от подписчиков в Сети, немногим ранее порадовав поклонников публикацией, где Собчак назвала экс-супруга "самым лучшим в мире папой". На снимке, размещённом в Instagram изображен двухлетний Платон, сын Собчак и Вторгана.
В руках у ребёнка находится аппликация в виде дуба, которую дарит папе на день рождения.
"Свети всегда и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь!!! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа",
— подписала снимок Собчак.
Дорогой папа Максим!Не знаю,почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения,но начав приклеивать лепестки,я пожалела,что это не цветок-с ним все было бы сильно проще😂😂 Свети всегда,и обогревай всех своих близких и любимых людей ,как только ты и умеешь!!!! С днем рождения,наш самый лучший в мире папа @mvitorgan !!!!❤️❤️❤️❤️
Что уж тут говорить, поклонники звезд были в восторге от того, что родители мальчика сохранили такие теплые отношения, несмотря на расставание.
Высокие отношения. Некоторые в браке относятся друг к другу хуже, чем эти двое в разводе,
— написал один из пользователей.