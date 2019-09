Собчак нежно поздравила Виторгана с днем рождения, а он подшутил над ее приглашением на свадьбу

47 ( сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления! Если, вдруг, захотите совместить приятное с полезным, пройдите по ссылке в шапке профиля, выберите назначение «День рождения со смыслом» и поздравьте меня переводом любой суммы в благотворительный фонд #бюродобрыхдел @burodd , попечителем которого я являюсь уже много лет. Я, например, так и сделал с утра пораньше и мне сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее!

