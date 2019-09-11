Собчак нежно поздравила Виторгана с днем рождения, а он подшутил над ее приглашением на свадьбу

Именинник сделал публикацию в Instagram, в которой призвал подписчиков к благотворительности.

47 ( сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления!

- написал Виторган.

Артист предложил тем, кто хочет поздравить его с праздником, перевести посильные средства в благотворительный фонд, попечителем которого является сам Виторган.

Я, например, так и сделал с утра пораньше и мне сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее!

- отметил звезда.

Подписчики звезды предположили, что своей публикацией актёр не просто выступает за благотворительность, а подшучивает над Собчак, которая в своем приглашении на свадьбу посоветовала гостям "одеваться со вкусом", а также и ни за что не заменять подарок переводом денежных средств "в помощь старикам и животным".

Несмотря на высмеивание экс-супруги смогли сохранить тёплые отношения.

Телеведущая перестала прятать сына от подписчиков в Сети, немногим ранее порадовав поклонников публикацией, где Собчак назвала экс-супруга "самым лучшим в мире папой". На снимке, размещённом в Instagram изображен двухлетний Платон, сын Собчак и Вторгана.

В руках у ребёнка находится аппликация в виде дуба, которую дарит папе на день рождения.

"Свети всегда и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь!!! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа",

— подписала снимок Собчак.

Что уж тут говорить, поклонники звезд были в восторге от того, что родители мальчика сохранили такие теплые отношения, несмотря на расставание.

Высокие отношения. Некоторые в браке относятся друг к другу хуже, чем эти двое в разводе,