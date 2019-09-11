Почему сотрудники известной авиакомпании не пустили на посадку пассажирку, летящую на похороны?

В такой спешке так легко что-то забыть или упустить и затем натолкнуться на непредвиденные обстоятельства, пишет Trendru.info.

Все авиалинии имеют почти схожие правила для своих пассажиров, которые всем известны. Размеры и вес багажа имеют свои ограничения, хотя частенько добродушные сотрудники закрывают глаза на пару лишних килограммов. Но не работники российской авиакомпании “Победа.”

Эти линии известны своим дешевыми расценками, соответствующим сервисом, но очень принципиальными требованиями к размерам и весу ручной клади.

В конце августа пассажиры рейса Москва-Чебоксары стали свидетелями неоднозначного инцидента при посадке на авиалайнер. Одна из пассажирок, летевшая на похороны близкого человека, была остановлена сотрудниками из-за лишнего веса ручной клади.

Ей пришлось открыть сумку и избавиться от нескольких предметов, чтобы добиться разрешенного веса, но даже после этого непреклонные сотрудники “Победы” не пошли навстречу убитой горем и данной ситуацией женщине.

Многие находившиеся поблизости люди не могли равнодушно смотреть и слушать умоляющую пассажирку и пытались заступиться, но и это не помогло. В итоге, пока женщина умоляла неприступных работников, посадка была завершена и ее просьбы и мольбы остались безответными.

Официальные представители авиарейса прокомментировали инцидент и полностью поддержали действия своих сотрудников.

«У нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры», - было отмечено в заявлении.