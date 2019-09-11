Полностью обнаженная Кайли Дженнер снялась в обнимку с бойфрендом для Playboy

Самая молодая миллиардерша и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которая на днях вместе с бойфрендом и 1,5 летней дочкой появилась на светском мероприятии, снялась обнаженной, передает TCH.
22-летняя знаменитость опубликовала в Instagram снимок из эротической фотосессии для американского Playboy.
На фото Кайли Дженнер нежно обнимается с бойфрендом рэпером Трэвисом Скоттом, позируя совершенно обнаженной.
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Кроме того, что Playboy обнародовал эротические фото звездной пары, также они опубликовали одну цитату из разговора влюбленных:
Ты мой лучший друг. Через все взлеты и падения, которые возникают во всех отношениях, мы эволюционируем вместе через них и продолжаем укрепляться.
Как сообщается на сайте Playboy, номер с Кайли Дженнер на обложке выйдет в продажу 17 сентября 2019 года.