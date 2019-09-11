Ср, 11.09.2019
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Полностью обнаженная Кайли Дженнер снялась в обнимку с бойфрендом для Playboy

Travis Scott and Kylie Jenner

ФОТО: Famous / ZUMAPRESS.com

Самая молодая миллиардерша и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которая на днях вместе с бойфрендом и 1,5 летней дочкой появилась на светском мероприятии, снялась обнаженной, передает TCH.

22-летняя знаменитость опубликовала в Instagram снимок из эротической фотосессии для американского Playboy.

На фото Кайли Дженнер нежно обнимается с бойфрендом рэпером Трэвисом Скоттом, позируя совершенно обнаженной. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Кроме того, что Playboy обнародовал эротические фото звездной пары, также они опубликовали одну цитату из разговора влюбленных: 

Ты мой лучший друг. Через все взлеты и падения, которые возникают во всех отношениях, мы эволюционируем вместе через них и продолжаем укрепляться.

Как сообщается на сайте Playboy, номер с Кайли Дженнер на обложке выйдет в продажу 17 сентября 2019 года. 

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