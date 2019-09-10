Галерея: смотрите, какое платье выбрала Керсти Кальюлайд для встречи с политиком и бизнесменом в ОАЭ

"Сегодня начала двухдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Это мой первый визит в эту страну, но то, что со мной приехала делегация из 70 бизнесменов, показывает, что интерес наших предприятий к этому региону довольно высокий. Уже сейчас там действуют многие эстонские предприятия. В скором времени в Абу-Даби откроется эстонское посольство, и я уверена, что контакты и связи станут еще теснее", - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook.