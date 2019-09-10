Вт, 10.09.2019
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  • Галерея: смотрите, какое платье выбрала Керсти Кальюлайд для встречи с политиком и бизнесменом в ОАЭ

Галерея: смотрите, какое платье выбрала Керсти Кальюлайд для встречи с политиком и бизнесменом в ОАЭ

Керсти Кальюлайд

ФОТО: Фейсбук Керсти Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с рабочим визитом в Дубае и Абу-Даби в сопровождении делегации из 70 бизнесменов. Цель визита заключается в поддержке усилий эстонских предпринимателей по выходу на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Также Кальюлайд выступила с речью на Всемирной энергетическом конгрессе, пишет ERR.

"Сегодня начала двухдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Это мой первый визит в эту страну, но то, что со мной приехала делегация из 70 бизнесменов, показывает, что интерес наших предприятий к этому региону довольно высокий. Уже сейчас там действуют многие эстонские предприятия. В скором времени в Абу-Даби откроется эстонское посольство, и я уверена, что контакты и связи станут еще теснее", - написала Кальюлайд на своей странице в Facebook.

Эстония в последние годы предпринимает усилия по развитию деловых связей с Ближним Востоком. В начале 2020 года в Абу-Даби откроется эстонское посольство.

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