Как вырваться из плена соцсетей: советы психолога

Это программа, которая анализирует несколько показателей: количество проверок соцсетей в час, среднее время, затраченное на каждый сеанс, среднее количество страниц, а также скорость чтения. Обработав данные, калькулятор выдает результат – количество книг, которые пользователь мог бы прочитать, если бы не социальные сети.

Такой полезный продукт дает понять человеку, что он тратит свое время впустую. А если вы это уже поняли, но по привычке продолжаете скролить страницы в соцсетях, прислушивайтесь к советам практикующего психолога из США Лилиан Гибсон.

Определите, почему вы используете социальные сети

"Для большинства людей соцсети – инструмент для расслабления или для поддержания связи. Если для вас тоже, тогда рекомендую задать себе несколько вопросов: как долго я буду находиться онлайн? С какой целью, с каким намерением? Когда вы четко это определите, вы сами постепенно уменьшите время пребывания в онлайн, а ваше общение там станет более значимым, потому что ваше присутствие будет иметь определенный смысл", – советует Гибсон.

Действуйте по принципу "не количество, а качество"

Ограничьте время пользования. Только представьте: по данным Facebook среднестатистический пользователь этой соцсети скролит ленту длиной 9144 см в сутки. И конечно тратит на это много времени.

"Мы знаем, что не можем быть везде одновременно. Это же касается и социальных сетей. Если вы только в течение 30 минут поздравляете всех знакомых с днем ​​рождения, то продуктивно ли вы тратите свое время? Теперь вы понимаете, что это расточительство?", – говорит Лилиан.

Фильтруйте свои контакты

Избавьтесь от всего лишнего. За годы пребывания в соцсетях у вас появились сотни (а может и тысячи) "друзей", с которыми у вас сегодня нет ничего общего, или вы вообще лично не знакомы. Достаточно будет просто просмотреть список и удалить те контакты, которые ни разу не использовали.

"Это "лишние"люди, на которых вы тратите свое время и эмоции. Сконцентрируйтесь на том, что важно для вас, а не на том, как угодить всем вокруг ", – советует доктор.

Отдыхайте от соцсетей

Если вы не можете выключить смартфон на выходные или хотя бы на вечер, то приучите себя делать перерывы.

"Компания Facebook недавно активировала новые функции, чтобы дать пользователям отдохнуть. Так и вы можете воспользоваться кнопками "Отложить" или "Сделать перерыв", – подытожила психолог.