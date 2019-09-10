Всемирно известная танцовщица из Эстонии Алиса Цицеронова снялась в свежем клипе: глаз не отвести!
Эстонская певица Лийс Лемсалу выпустила клип на новую песню «KEHAKEEL»!
Яркий ролик появился на Youtube канале певицы сегодня, 10 сентября. Одной из танцовщиц, принявшей участие в съемках клипа, кстати, является Алиса Цицеронова.
Напомним, в 2018 году Алиса и ее спутник жизни приняли участие в американском шоу «World of Dance», одной из членов жюри которой является Дженнифер Лопес.
Ребята без огрехов исполнили свой танец и привели публику и судей в полнейший восторг. Дженнифер Лопес назвала их выступление восхитительным, и как и все остальные судьи поставила участникам одни из самых высоких оценок.
Смотри видеоклип на песню «KEHAKEEL»!