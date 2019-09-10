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  • Всемирно известная танцовщица из Эстонии Алиса Цицеронова снялась в свежем клипе: глаз не отвести!

Всемирно известная танцовщица из Эстонии Алиса Цицеронова снялась в свежем клипе: глаз не отвести!
ВИДЕО!

Алиса Цицеронова

ФОТО: Instagram

Эстонская певица Лийс Лемсалу выпустила клип на новую песню «KEHAKEEL»! 

Яркий ролик появился на Youtube канале певицы сегодня, 10 сентября. Одной из танцовщиц, принявшей участие в съемках клипа, кстати, является Алиса Цицеронова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, в 2018 году Алиса и ее спутник жизни приняли участие в американском шоу «World of Dance», одной из членов жюри которой является Дженнифер Лопес.

Ребята без огрехов исполнили свой танец и привели публику и судей в полнейший восторг. Дженнифер Лопес назвала их выступление восхитительным, и как и все остальные судьи поставила участникам одни из самых высоких оценок. 

Смотри видеоклип на песню «KEHAKEEL»!

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