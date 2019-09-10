Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых последние месяцы 2019 года станут переломными

Девы

Девы только с началом осени начнут понимать, насколько они удачливы и успешны. Представителям этого знака Зодиака в сентябре откроются новые перспективы и возможности. В первую очередь изменения коснутся карьеры. Девы либо получат повышение на работе, либо их заработная плата значительно увеличится.

Звёзды советуют Девам не тратить время на лишние размышления, а брать удачу за хвост и действовать. Если замешкаться и не принять подарок судьбы, можно еще долго ждать счастливого случая. Не нужно бояться – звезды помогут Девам преодолеть возможные трудности.

Раки

Осенью Раки встретят много интересных людей. Всю осень и зиму Раки будут буквально купаться в новых знакомствах. При этом каждый новый человек принесет в жизнь Раков что-то очень полезное. Свободные Раки наконец-то смогут встретить свою вторую половинку.

Глоба советует Ракам не сидеть зимой дома, а активно общаться с людьми и посещать разные места. Раки стоят на пороге удивительных перемен. К концу года все проблемы Раков решатся сами собой.

Тельцы

Астролог советует Тельцам отпустить гнев и обиды, которые они накопили за последнее время. Как только Тельцы отпустят свои обиды, они обретут настоящее счастье. Вместе с чувством облегчения придут удача и успех.

Возможно, ближе к зиме Раков ждет повышение зарплаты или карьерный рост. При этом новые условия труда будут даже легче предыдущих, деньги будут просто сами прыгать в карман. Отношения с руководством улучшатся и даже станут дружескими.

Близнецы

Астролог рекомендует Близнецам перестать волноваться и просто плыть по течению. Жизнь сама выведет Близнецов в нужное русло. Близнецы, которые перестанут беспокоиться по пустякам, смогут стать гораздо счастливее до конца этого года.

Кроме того, ближе к зиме Близнецы могут получить крупное денежное вознаграждение или очень дорогой подарок. Деньги придут от малознакомого человека.

Стрельцы

Стрельцы, похоже, станут главными счастливчиками уходящего года. Представителей этого знака ждут удивительные события. За осень и зиму 2019 года представители этого знака Зодиака смогут решить все проблемы, которые копились у них годами.