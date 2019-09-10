Дочь Светланы Лободы сфотографировала спящую мать

Напомним, у певицы две дочери. Старшая Ева (8 лет) родилась в гражданском браке с хореографом Андреем Царем, а вот имя отца младшенькой Тильды (1 год) Лобода не раскрывает. Уже довольно долго ходят слухи, что это вокалист всемирно известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Звезд не раз видели вместе, а на концерте рокера в Москве Светлана была замечена в VIP-ложе для особых гостей знаменитого фронтмена.